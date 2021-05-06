إجراء جديد ضد أشرف السعد بعد عودته من لندن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر أنه جرى ترحيل السعد إلى الإسكندرية، بسبب صدور أحكام ضده من محاكمها، فى قضايا متهم فيها.

وقام دفاع أشرف السعد اليوم بإنهاء إجراءات إحدى القضايا الصادر فيها حكم ضده بمنطقة شرق القاهرة، والتى تتمثل فى شيك بدون رصيد، وتبين وجود قضية أخرى عبارة عن قضية تبديد بالإسكندرية.

وأكدت المصادر سلامة موقفه القانونى فى القاهرة، وأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا فيها، فضلا عن إنهاء الأحكام الصادرة بحقه فيها.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، أمس، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.

يذكر أن محمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية، وهو رجل أعمال مصرى، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيها، وتم التخفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.