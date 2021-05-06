مراكز الشباب تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كافة مديرى مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية بالاستعداد التام فى تنفيذ مبادرة لفتح مراكز الشباب أمام المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقاً لظروف كل محافظة.





يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر مع وزارة الصحة المصرية من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، وتوفير سبل الراحة لهم.

وانطلقت فعاليات المبادرة بقيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان حيث تم الإعلان عن فتح عدد من مراكز شباب الفيوم أمام المواطنين لتلقى اللقاح المطور ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووجهت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم الدعوة للمواطنين لتسجيل بياناتهم بمراكز الشباب استعدادا لتلقى اللقاح من خلال فريق عمل متكامل من وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر فى كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدى المبادرات التى تحقق محوراً رئيسياً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين فى ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقرى ومدن مصر تحت أمر وزارة الصحة المصرية لتخصيص أماكن بها كمراكز طبية لتلقى المواطنين لقاح كورونا، مشيراً إلى استكمال دور مراكز الشباب فى خدمة المواطنين خلال تلك الأزمة والذى انطلق مع تداعيات جائحة كورونا بمصر.

ووصل عدد مراكز الشباب بمحافظة الفيوم التى تم تخصيصها لتسجيل المواطنين لتلقى اللقاح بها إلى 30 مركز شباب كمرحلة أولى، على أن يتم التنفيذ فى عدد 6 مراكز موزعة جغرافيا لتغطية الفيوم بالكامل.

وانطلقت المبادرة من مركز شباب مدينة سنورس بالفيوم أمس الأربعاء وبلغ عدد من تلقى اللقاح 207 مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا لتلقى اللقاح بمركز شباب الشواشنة التابع لإدارة يوسف الصديق 440 مواطن حتى الآن.