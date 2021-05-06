صور.. بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة على المحال التجارية بأكتوبر

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" التزام معظم المحال التجارية والمطاعم فى أكتوبر بقرارات الغلق الجديدة، وبدأت فى إدخال البضاعة، تمهيدا للغلق. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس الأربعاء، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجرى تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو الجارى.

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