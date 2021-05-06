وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ طه النعمانى، لما تيسر من سورة الحاقة، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور سعيد حامد، من علماء وزارة الأوقاف.
وتحدث حامد عن المراقبة، قائلا إن الله معكم أينما كنتم، مبينا أن المراقبة هى أن يستصحب المسلم في جميع أحواله، اعتقاده ويقينه بأن الله يراه، ويعلم ما تكسبه جوارحه، وأنه يعلم خافية نفسه، وما ينطوى عليه صدره.
ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: الله رقيب عليك فى كلماتك.. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 24 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.