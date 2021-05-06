فيديو: الله رقيب عليك فى كلماتك.. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 24

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الرسمية بـ موقع الفيديوهات "يوتيوب" لـ السهرة الإيمانية الـ 24، والتى تقيمها الوزارة"، خلال ليالى شهر رمضان المبارك.





وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ طه النعمانى، لما تيسر من سورة الحاقة، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور سعيد حامد، من علماء وزارة الأوقاف.

وتحدث حامد عن المراقبة، قائلا إن الله معكم أينما كنتم، مبينا أن المراقبة هى أن يستصحب المسلم في جميع أحواله، اعتقاده ويقينه بأن الله يراه، ويعلم ما تكسبه جوارحه، وأنه يعلم خافية نفسه، وما ينطوى عليه صدره.

ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله.