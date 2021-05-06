نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2021 خطوات الاستعلام عن الدعم وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من المواطنين لمعرفة كافة تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2021 ومعرفة هل بالفعل سيتم صرف المنحة خلال شهر مايو الجاري أم لا، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة مؤخرًا أنه من الممكن الاستعلام عن المنحة المقدمة للعمالة المتضررة من وباء كورونا من خلال رابط الوزارة مباشرة، فتسعى وزارة القوى العاملة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم لكافة المواطنين في جمهورية مصر العربية، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، والذي جعل الجميع يتسائلون لمعرفة قيمة الدعم الذي يساعدهم في سدا احتياجاتهم الأساسية لعيد الفطر.

منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2021

بعد أن تزايدت أعداد المصابين بوباء كورونا في مصر في ظل المرحلة الثالثة للوباء، أشارت الدولة أنها سوف يتم متابعة صرف منحة العمالة الغير منتظمة لجميع الأعمال التي توقفت خوفًا من انتشار الوباء سواء كان على أنفسهم أو على الشعب، وأوضحت وزارة القوى العاملة أنه يتم صرف المبلغ المالي المقدم من الحكومة بقيمة 500 جنيه شهريًا، ولكن إلى الآن لم يتحدد الموعد الذي سيتم صرف المبلغ فيه خلال شهر مايو.

كيفية التسجيل لمنحة العمالة الغير منتظمة

أوضحت وزارة القوى العاملة أنه ممكن لكافة المواطنين المتضررين من وقف بعض الأعمال تخوفًا من انتشار عدوى كورونا التسجيل للحصول على الدعم، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة وهي :

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد التأكد من صحة البيانات مع البيانات المتطابقة مع المعلومات المتواجدة في البطاقة الشخصية.

إدخال محل الإقامة وطبيعة العمل.

بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يجب ملئ الاستمارة التي تتواجد في الشاشة.

الضغط على أيقونة إرسال ثم تسجيل للتسجيل في المنحة.

الفئات الغير مستحقة لمنحة وزارة القوى العاملة

نظرًا لأن هناك الكثير من الأفراد يشتكون في عدم وصول رسالة الاستحقاق والصرف لهم على الهاتف المحمول ويرغبون في معرفة الأسباب وراء ذلك، خرجت وزارة القوى العاملة ببيان يوضح الفئات الغير مستحقة لصرف منحة ال 500 جنيه مصري وهي :