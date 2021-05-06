انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد الامتحانات الجامعية النهائية للعام الدراسي 2020/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - موعد الامتحانات الجامعية النهائية ، أعلن منذ قليل المجلس الأعلى للجامعات، بعد الاجتماع الذي أجري برئاسة وزير التعليم العالي، عبر الفيديو كونفرانس في بيان له، عن موعد بدء الاختبارات النهائية للجامعات. وقد انتظر الآلاف من طلبة الجامعات هذا البيان، ليس فقط لمعرفة ميعاد إجراءهم للاختبارات النهائية، ولكن أيضا بسبب الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا، مما جعل بعض الطلاب الجامعيين، يتوقعون تأجيل الامتحانات، بينما توقع البعض الأخر، أن تجرى الامتحانات إلكترونية، كحال امتحانات العام السابق، خاصة بعد آخر قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا. ولكن جاءت القرارت، مخالفة تماما للتوقعات، حيث تم تبكير موعد الامتحانات، كذلك التأكيد على كون الامتحانات ورقية، وبالتالي إلزام الطلبة للنزول للكليات. فاليكم التفاصيل.

موعد الامتحانات الجامعية النهائية:

لقد تقرر طبقا لتوجيهات وزير الجامعات، ببدء تجهيز جداول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، لتبدأ الامتحانات في شهر 6، وتنتهي في بداية 7، وقد نبه الدكتور على ضرورة إعلان المواعيد للطلاب، قبل بدء الاختبارات النهائية بوقت كافٍ، ليتمكن الطلبة من الاستعداد، كذلك أكد معالي الوزير بجانب تحديد موعد الامتحانات الجامعية النهائية، على ضرورة استعداد الجامعات، لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، ولاستقبال الطلاب، مع وجوب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، في إطار للحفاظ على سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات، كما ناشد بضرورة منع التكدس بمدرجات الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأسطح بشكل مستمر، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.

بجانب موعد الامتحانات تعرف على ما جاء في بيان اليوم:

بجانب الإعلان عن موعد الامتحانات الجامعية النهائية، فقد اشتمل البيان على عدة معلومات أخرى، لعل أهمها توضيح ضوابط العام الدراسي، في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث أكد المجلس على الاعتماد وبشكل كبير، على التعليم الأون لاين (الإلكتروني)، في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب، لتقليل أعداد الطلبة بالمدرجات الدراسية، وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي; وقد أقتصر الحضور على طلبة الكليات العملية، للحصول على حصصهم العملية فقط، كما أكد على تقليل مرات حضورهم للحد الأدنى، الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية، التي تؤهلهم لسوق العمل، كذلك قد أكد المجلس الأعلى للجامعات في بيانه، على أن الطلبة الذين لم يمتحنوا بعد امتحانات الميد تيرم، ليس عليهم القلق حيث سيتم ضم هذه الامتحانات للامتحانات النهائية.