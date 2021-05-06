/630123/جون-طلعت-إنجازات-كبيرة-قامت-بها-الدولة-المصرية-في-قطاع-النقل-والسكة-الحديد

قال جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، إن ما صدر من قرارات لوزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بإقالة نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الصيانة والدعم الفني بعد إسبوعين من تعيينه، تعد بداية ، مشيرا إلى أن وجود عناصر تابعه لعناصر متطرفة بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي امر في غاية الخطورة.

جون طلعت: التحري الدقيق لكشف عناصر الإخوان

وأضاف طلعت في تصريحات لتحيا مصر، انه يجب التحري الدقيق لكشف هذه العناصر من قبل الأجهزة الأمنية، لافتا النظر إلى أن النائب مصطفى بكري تحدث عن وجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد والذي وصل عددهم إلى 258 عاملا، وهو ما أكد عليه وزير النقل المهندس كامل الوزير بالبرلمان.

جون طلعت: الدولة حققت إنجازات كبيرة بالقطاع

وأشاد البرلماني السابق جون طلعت بالإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة التى قامت الدولة المصرية بتحقيقها، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات النقل، موجه التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على نجاحه الذى حققه فى تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بملفات النقل والسكك الحديدية، والذي شعر بها المواطن ولمسها على أرض الواقع.