/630116/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-والإتحاد-السكندري-بالدوري

إنطلاق صافرة البداية د2 بداية قوية من الفريقين د5 محاولات لبناء هجمات من النادى الأهلى د6 تصويبة قوية من ألأيو ديانج ويتصدى حارس مرمى الإتحاد د8 مباراة سريعة وإنسجام على الكلاة من الفريقين د9 تصويبة من الإتحاد على مرمى الشناوى وتخرج بجانب المرمى د11 أول ضربة ركنية للنادى الأهلى د13 تصويبة لصالح النادى الأهلى تتحول لضربة مرمى للإتحاد د15 تصدي رائع من محمد صبحي لكرة قوية بقدم مروان محسن د16 دفاع منظم من الإتحاد يعوق هجمات الأهلى د17 تصويبة من عمار حمدى على مرمى الأهلى ، ولكن للخارج يدخل النادى الأهلى مباراته اليوم مع الإتحاد السكندرى ، و يحاول فيها الأحمرإستعادة هيبته بعد الخسارة القاتلة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، لتكون المرة الثانية التى يتعرض لها الفريق للخسارة في مسابقة الدورى المصرى ، ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 37 نقطة ، ويأـى في صدراة الجدول نادى الزمالك برصيد 41 نقطة. شكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.

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