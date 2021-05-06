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دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل المنزلي.

كتبت الفنانة رانيا شاهين مطالبة الدعاء له: "جاري العزيز وصديقي وزميلي والممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع واخويا جاله كورونا وأرجو من الناس أنها تدعيله لأنه طيب جدًا وتعبان جدًا، هشام المليجي ربنا يشفيه أن شاء الله".

نبذة عن حياة هشام المليجي

الجدير بالذكر أن، الفنان هشام المليجي ولد في ديسمبر 1968 في القاهرة وتخرج في أكاديمية الفنون المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل، وإخراج.

أعمال هشام الميلجي

شارك في عدد من الأعمال الفنية في السينما، والمسرح، والتليفزيون إلا أن انطلاقته الحقيقية بدأت مع دوره في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي، أما عن أبرز مسلسلاته فكان مسلسل العصيان مع النجم محمود ياسين، بالإضافة لمشاركته في: "بوحة، ضحك ولعب وجد وحب، مسلسل شجر الاحلام، والداعية، واحنا الطلبة".

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من نجوم الفن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مدار الفترة الماضية منهم دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد، وغيرهم العديد من الفنانين.