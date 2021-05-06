/630118/خماسي-في-وسط-الملعب-تشكيل-الإتحاد-السكندري-لمواجهة-الأهلي

يحل النادى الأهلى اليوم ضيفا على الإتحاد السكندرى في مباراة ضمن الجولة الـ 20 لمنافسات الدوري المصري الممتاز ، ويحتل الأحمر المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 37 نقطة ، بينما يأتي الإتحاد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة .

وشهد تشكيل الإتحاد اعتماد حسام حسن على خمسة لاعبين في وسط الملعب وجاء التشكيل كالتالي : تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي حراسة المرمى: محمد صبحي في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم في الهجوم: إيمانول أكوي . وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى كالتالى : تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

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