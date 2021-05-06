/630119/نائب-الوفد-يشيد-بقرارات-الحكومة ويناشد-المواطنين-بالالتزام-التام

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، تستلزم من جميع المواطنين الالتزام بها وتنفيذها لمواجهة الموجة الثالثة الشرسة من الفيروس وتقليل معدل الإصابات، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

حازم الجندي يشيد بقرارات غلق الحدائق والمنتزهات

وأشاد الجندي، في بيان له، بقرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال الأسبوعين المقبلين، وتحديد مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات ودور السينما والمسارح في الساعة التاسعة مساءً، مشيرا إلى أن هذا سيساهم في الحد من تزاحم المواطنين أو المظاهر المعتادة في مثل هذه المناسبات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أننا جميعا نأمل أن يكون لتلك القرارات سيكون لها مردودا إيجابيا وتساهم في تراجع معدل الإصابات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لنتجنب السيناريوهات الأصعب والتي تعاني منها العديد من الدول خلال تلك الفترة الصعبة ولفت إلى أن التزام الجميع سيساهم ويدعم نجاح استراتيجيات وخطط الدولة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم إهدار جهودها التي بذلتها من أجل المواطنين على مدار الشهور الماضية في مواجهة الفيروس .

‏وناشد عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة عدم التزاحم أثناء صلاة العيد، والإلتزام بتعليمات رئاسة الوزراء بشأن السماح بإقامة الصلاة في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة والتي تطبق الإجراءات الاحترازية مع حظر اصطحاب الأطفال، لعدم تعرضهم لخطر الإصابة.