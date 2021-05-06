/630120/مسلسل-موسى-الحلقة-24-محمد-رمضان-يبدأ عمله-الجديد-في-تجارة-الراديو

مسلسل موسى الحلقة 24، بدأت بمساعدة "زتونة" احد صبيان المعلم وهبة لموسى "محمد رمضان" خاصة بعد سرقة كل اموالة، حيث أعطاه زتونة 1000 جنية ليبدء شغله الجديد في السوق بعد انفصاله عن العمل مع المعلم وهبة "سيد رجب".

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 24

على الرغم من سرقة أموال موسى إلا انه يشعر ببعض من الراحة لانها كانت اموال حرام كسبها من عمله مع وهبة في تجارة المخدرات، وتحكي له زوجته حلاوتهم "سمية الخشاب" عن ظلم شقيقها وهبة ومعاملته الجافة لها.

جاء احد رجال المطاريد لزيارة موسى فقرر موسى ان يأخذه للعمل معه في غزة، حيث قرر بدء العمل في تجارة الراديو، وسافر موسى إلى أحد الخوجات في غزة والذي يعمل مندوب شركة ماركوني، واوضح له رغبته في معرفة جميع انواع الراديوهات ليختار احسنهم ليتاجر فيه في مصر ويكون لديه معلومات كافية للرد على استفسارات الزبائن.

استقبل الخواجة فكرة موسى بصدر رحب واقترح عليه ان يجلس معه بضعة أيام في غزة ليشرح له كل ما يريد تعلمه عن الراديو وكيفية فكة وتركيبة، ونجح بالفعل موسى في ذلك، ثم اتفق على شراء كمية من راديو ماركونى، وعاد بها إلى مصر بالقطار.

طلب المعلم وهبة من حلاوتهم النزول للمحل ولكنها رفضت حتى يعود زوجها موسى، فوقع بينهما شجار بسبب عيظ وهبة من موسى الذي اصبح ينافسه في السوق واخذ يحذرها من ان طريق موسى سيؤدي لموته.

وتنتهي الحلقة بأتفاق شويكار هانم مع نوفل "منذر الريحاني" على قتل شقيقها شهاب باشا "صبري فواز" مقابل 5000 آلاف جنية ليطلب نوفل المزيد من المال، وتشترط عليه ان يحتفي تماماً بعد التخلص من شهاب.