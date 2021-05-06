/630121/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-وسموحة-بالدوري

إنطلاق صافرة البداية د2 بداية قوية من الزمالك وضغط علي سموحة في منتصف ملعبه د3 ركنية أولي للزمالك محمود علاء برأية وتصتدم بالدفاع ودفاع سموحة يشتت د5 مرور جميل من بن شرقي والدفاع ينقذ الموقف ويخرجها ركنية ثانية د6 ركنية ثالثة للزمالك والهاني سليمان يخرج ويمسك بالكرة ينقذ الموقف د8 توقف المباراة وحكم المباراة يستعين بالفار لمراجعة لضربة جزاء لسموحة د9 إستكمال اللعب وعدم وجود ضربة جزاء د10 تسديدة ضعيفة من سموحة تمر علي يمين عواد د12 مرتدة منظمة من سموحة تمر علي يمين عواد في كرة خطرة د14 هجمتين متتاليتين من الزمالك علي سموحة والدفاع يتألق وينقذ الموقف د16 عرضية من زيزو ورأسية من احداد تخرج ضربة مرمي للهاني د17 هدف اول في المباراة للزمالك من رأية من أشرف بن شرقي د19 هجمة من الزمالك وفي النهاية الحكم المساعد يرفع الراية د20 هدف التعادل لسموحة عن طريق مصطفي فتحي يدخل الفريقين لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة في الدوري، فمن ناحية الزمالك يريد الحفاظ علي الصدارة، ومن ناحية سموحة يريد تعديل مركزة في جدول الدوري للمركز الرابع. تشكيل الزمالك أمام سموحة: في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. في خط الهجوم : حميد أحداد. تشكيل سموحة امام الزمالك: في حراسة المرمي: الهاني سليمان. في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا. في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي. في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي. يحتل الزمالك

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