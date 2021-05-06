مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 24..مواجهة عنيفة بين سرية وسفينة

/630122/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-24مواجهة-عنيفة-بين-سرية-وسفينة

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 24، شهدت الحلقة إخلاء سبيل فاتن "ياسمين رئيس" وعودتها للشوارع مرة أخرى، أما سرية "عمرو سعد" فبدلت ابنة رئيسه سليم أحواله من شكل وملابس، وأصبح يملك معرض سيارات سليم باشا الذي كان يمتلكه العتال من قبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، فضلًا عن مواجهة سرية وسفينة

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة24

تذهب فاتن للبحث عن عمل فتجد يافطة لمول يحتاج لعامل نظافة، تطلب فاتن من أحد العمال أخذ هذه المهنة ويتم إعطائها لها، ثم تطلب من رئيسة عمال النظافة أن تجد لها مكان للمبيت فتخبرها بأن مكان عملهم يوفر إقامة مجانية للعاملين، ثم تذهب بها إلى شقة بيها عاملتين آخرتين تقابلهم أحدهم بضيق والأخرى تتعرف عليها بود وتخبرها بأنها ولاء.

سفينة يطلب انزال جنين شقيقته نجلاء

يذهب سفينة "مصطفى شعبان" لشقيقته نجلاء "رانيا يوسف" في المستشفى ليطمأن على صحتها، فتطلب منه الخروج كعادتها، يذهب سفينة للطبيب ويطلب منه تنزيل الجنين التي تحمل به أخته نجلاء مقابل ما يريد من المال، لكن يرفض الطبيب بشدة، فيخبره سفينة باغتصاب نجلاء مع تقديم أدلة الطب الشرعي حول ذلك، يخبره الطبيب بواجب موافقة نجلاء وإدارة المستشفى، ولكن مازال سفينة يحاول إقناعه لحل الموضوع بود بينهما الإثنان فقط.

سرية يخدع مجدي بمساعدة أحد رجاله

يذهب سرية لمنزل مجدي بنفسه، فيهدده مجدي بكونه دائما الرجل الأول لسليم، وأن سرية لن يستطيع أخذ مكانه ومن مكالمة واحدة لسليم يخبره فيه بأن سرية قتل لن يبحث عنه حتى، يخبره سرية بأنه لم يعتمد على ذكائه قط، لأنه كما كان خائن لرئيسة سيكون بين رجاله خائن له ثم يطلب من عبدالجبار إطلاق النار على مجدي، يتفاجأ مجدي بخيانة رجاله، فيطلب سرية من عبدالمجيد التحفظ على مجدي.

مارسيل وسليم يضعون سرية وسفينة في المواجهة

يخبر مارسيل سفينة بوصول شحنة غدًا ولكنه سيواجهه أشخاص أخرى تضع أعينهم عليهم، يخبره سفينة بأنه يستطيع الوقوف أمام أي شخص، وكلن ينصدم عندما يعرف من مارسيل بأن هذه الأشخاص هو سليم رئيس سرية، وهذا سيضعه في مواجهت صديقه، بينما سليم يتصل بسرية ويخبره بضرورة قطع شاحنة الذهب التي ستصل لمارسيل غدًا، فيرد أن يحصل على الشحانة قبل سفينة.

روان تتأسف لسفينة عما حدث منها، وماتسببته في أذى لها، وتركها له في وقت سابق، ثم تخبره بالرجوع لغالي حتى لا تضعه في مواجهة معه، ولكن سفينة يطمأنها بأنه يستطيع حمايته والوقف أما وجه اي شخص، بينما يذهب سعيد لناصر للاطمئنان عليه وعلى نجلاء وسفينه، فيخبره سعيد بأنه لا يعلم إلى أين نقل سفينة زوجته، فيطلب منه سعيد ضرورة اخبار سرية ربما يعرف عنهم شيء.

ينتقم سرية لوالدته عطية من الفتيات الذين ضياقوها في السجن، ثم يقوم بنقل جسمانها من تربتها الأساسية إلى تربة أخرى أكثر فخامة، وتنتهي الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة بمعرفة نجلاء أن سفينة يريد تنزيل طفلها، فتخبره بأنها لن تسمح له بذلك وأنه ستتكفل بتربيته، كما تريد الخروج من هذه المستشفى فيأمر سفينة مصطفى بتجهيز فيلا بحراس لنقل نجلاء بها.