/630124/أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-الفوز-بجائزة-لوريوس

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على سعادته البالغة بشأن الحصول على جائزة الإلهام ، مشددا أن العام الحالي يعد صعبا غلى أغلب الشخصيات في العالم .

وقال محمد صلاح "أفتخر لاختياري لنيل جائزة لوريوس أكاديمي للإلهام وسعيد للغاية بشأن تلك الجائزة ".

وأضاف صلاح " عام 2020 يعد عاما صعبا على العديد من الشخصيات على مستوى العالم وعلى كافة الأصعدة وليست فقط في الوسط الرياضي ، البعض منا اضطر للابتعاد عن اصدقائه وأهله و احبائه كذلك فقدنا العديد من الأحبه خلال هذا العام ".

محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة لوريس

وتابع " أهدي هذة الجائزة للجماهيرالمختلفة المحبة للرياضة على مستوى العالم، ولن أقدم تلك التهنئة لجمهوري فقط ومن المعتاد أنه عندما يفوز لاعبو كرة القدم في العديد من الأوقات بالجوائز ويشكرون الجمهور مباشرة".

وواصل " كل شخص في الوسط الرياضي يمكننا إستبداله إلا الجمهور، في العام الماضي كانت الأمور قاسية للغاية ، وتذكر أن كرة القدم لا تساوي أي شيء بدون الجمهور في الملاعب".