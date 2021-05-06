/630125/مفيد-فوزي-لا-أحب-صوت-عمرو-دياب-وحماقي-يمتلك-حضور-إجتماعي

قال الإعلامي مفيد فوزي إنه لا يحب صوت الفنان عمرو دياب ، فيما عبر عبر عن إعجابة بالفنان محمد حماقس قائلا:” مبحبش صوت عمرو دياب ولكن أحب حضوره الاجتماعي، واحب حماقي وحضوره الاجتماعي لأنه إنسان محترم”.

أحب كوكب الشرق

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور، أنه يحب كوكب الشرق أم كلثوم على الرغم من كونه فيروزي ويحب صوت فيروز.

محمد حسنين هيكل ليس له خليفة

وأكد الإعلامي مفيد فوزي، إنه يحب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ولن يكون هناك خليفة له لأنه أمير الصياغة في الصحافة المصرية ولن يتكرر.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.