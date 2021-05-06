جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى، وتطبيق كل تعليمات الوزارة فيما يتصل بتنظيم العمل فى المساجد والحفاظ على الإجراءات الوقائية فيها.





جاء ذلك فى فيديو بثه وزير الأوقاف عبر قناته على موقع يوتيوب، حيث نوه جمعة إلى أن الظروف التى نمر بها بسبب فيروس كورونا تقتضى التخفيف من الاجتماع على النوافل التى يمكن أن يؤديها المسلم فى بيته، بل يستحب ذلك كصلاة التهجد. وشدد الوزير على أن بيوت الله مفتوحة لصلاة الفرائض والتراويح والعيد، لكن نسعى لتخفيف الاجتماعات فى النوافل قدر الاستطاعة، حتى نستطيع فتح بيوت الله لأداء الفرائض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف فى بيان عاجل: نسعى لتخفيف الاجتماعات فى النوافل قدر الاستطاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.