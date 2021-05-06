الكهرباء: 150 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بقطاع المنوفية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار.





وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فإنه فى نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 60 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالى: يوجد عدد 83 مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين ، بلغ إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 80 لوحة، وبلغ إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 3700 كم،وبلغ إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2200) كم، وبلغ إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 7300 كم، كما بلغ إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 400، وبلغ إجمالى عدد المحولات 6330 محول بإجمالى قدرة 1865.296 م. ف. أ.

وأضاف البيان: "تم إضافة 25 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وعدد 9 محول بقدرة 4.5 م. ف .أ؛ بالاضافة لـ6.39 م . ف. أ إضافات ناتجة عن سلاسل المحولات خلال شهر مارس 2021.

وتابع البيان: "من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 يبلغ حوالى 90 مليون جنيه".

وحول محاضر الضبطية القضائية؛ أكّد البيان أن عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 بلغ 3.900 محضر بإجمالى قيمة تصل لـ4 مليون جنيه بقطاع المنوفية.