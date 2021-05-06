جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق ثلاثة مساجد وخصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من: مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة، مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة، وإعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه، ونقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر، وإنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفى وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات.





وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم: حرصًا على ضبط العمل بالمساجد والالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء؛ اعتمد وزير الأوقاف قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية حيث تم اتخاذ عدة قرارات حاسمة على النحو التالى: أولا: غلق المساجد التالية لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد: مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة، ومسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة، ومسجد الهدى والنور الشهير بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم. كما اتخذ وزير الأوقاف قرارًا بخصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد، وذلك لفتح دورة المياه بالمخالفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: غلق 3 مساجد وخصم نصف شهر بدل صعود المنبر لعدد من مديرى الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.