صور.. محلات ومطاعم وسط البلد تغلق أبوابها التزاما بمواعيد الإغلاق الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة أمس، الأربعاء، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، مشيرة إلى أنه سيجرى تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو الجارى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم، مؤكداً أن غلق المحلات سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
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