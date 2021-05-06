صور.. التزام منطقة ألف مسكن بجسر السويس بمواعيد الإغلاق الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس الأربعاء، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجرى تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو الجارى.

وكشف مدبولى خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم، مؤكداً أن غلق المحلات سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.