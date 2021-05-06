غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالاتجاه القادم من ميدان الرماية لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق "المتحف الكبير"، ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وتحديدا فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة ستقوم باستحداث "رامب" لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدا بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير، لافتة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 8 صباح غد الجمعة حتي الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

من جانب،ه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وهي أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالى:

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( 300 م ) ثم الدخول يمينآ إتجاه شارع البرنسيسة .

- ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات .

- ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولآ حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري .

وأشار محافظ الجيزة بأن الشركة المنفذة قامت بإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب "محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه و كشافات ضوئية " إلى جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة علي إتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث اي تكدسات مرورية، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.