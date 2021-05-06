نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفسيخ والأسماك المملحة من أكلات المصريين في العيد ..تعرف على اهم مواصفات الصالح والفاسد منه واهم انواعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفسيخ والأسماك المملحة تعتبر من اهم الإكلات التي يحرص عليها المصريين على تناولها في عيد الفطر المبارك، فلا يكاد يخلوا بيتا من البيوت المصرية منه أو الأسماك المملحة في عيد الفطر المبارك.

وربما يرجع حرص المصريين على تناول ألأسماك والأسماك المملحة والرنجة في عيد الفطر المبارك، هو أن المصريين يبتعدون عن تناول الأسماك المملحة في شهر رمضان وذلك على اعتقاد منهم أنها تسبب لهم العطش وتجعلهم يحتاجون إلى شرب كميات كثيرة من الماء وهو ما يجعل الصوم صعب عليهم،وعندما يأتي العيد يقبل المصريين على اكل الأسماك التي حرموا منها طوال شهر رمضان، لتعويض ما حرموا منه.

وفي هذا المقال نقدم لكم معلومات مهمة وأسرار جديدة عن فسيخ المصريين وكيف تستطيع التعرف غليه وأنواعه وطرق صناعتها ومواصفات الصالح والفاسد منه، ولكن لابد أن نتعرف أولا على ماهو.

ماهو الفسيخ

هو نوع من أنواع الأسماك المملحة التي عرفها المصريين منذ اقدم العصور فقد عرفها الفراعنة أو المصريين القدماء فكانوا يقومون بعمل الفسيخ وتمليح الأسماك لكي يحتفظون به كطعام لفترة طويلة وكانوا يأخذونه معهم في الجبال أتناء بناء الأهرام والمقابر.

الأسماك ألتي صنع منها

أما عن أنواع الأسماك التي تصلح للتمليح أو كسرها فسيخ أو عملها اسماك مملحة أو فسيخ فكثيرة ومنوعه لكن اهم ما يميزها هي أنها تكون من الأسماك القشرية أو الأسماك ذات القشور، فالأسماك القشرية بسبب القشور التي تغطي جسمها تصلح للتمليح وعملها فسيخ.

والأسماك القشرية كثيرة منها البوري وسمك اللبيس والبلطي، وبالفعل يقوم أهل أسوان بعمل البلطي فسيخ وتمليحه، ولكن تمليح البلطي قليل وغير منتشر، فالأسماك القشرية الطويلة هي فقط التي ينتشر بين المصريين عملها فسيخ.

مواصفات الصالح من الفاسد

تعتبر مواصفات الأسماك المملحة الفاسدة من الصالحة هي نفسها مواصفات الأسماك الفاسدة من الصالحة، ولكننا هنا سوف نتعرف على مواصفات فسيخ الصالح من الفاسد، وسوف نلخصها لكم ونقدم لكم المختصر المفيد في هذا الموضوع.

لمعرفة الأسماك المملحة الصالحة من ألفاسدة نستطيع معرفتها من جسم السمكة نفسها فجسم السمكة الصالحة المملحة يجب أن تكون قوية ونسيجها متماسك ورائحة السمكة يجب أن تكون مقبولة وليست رائحتها كريهة.