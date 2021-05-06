/630127/مصطفى-فتحي-يسجل-التعادل-لسموحة-في-مرمى-الزمالك-فيديو

أحرز مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بفريق سموحة الهدف الأول لفريقه في مرمى نادي الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الفارس الأبيض، في لقاء يسعى خلاله كل فريق في إقتناص الثلاث نقاط من المباراة.

وأنطلقت صافرة البداية بين الزمالك و سموحة على ملعب الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين على القناة الثانية للمجموعة على أن تنقل القناة الأولى للشبكة لقاء الأهلي و الإتحاد السكندري في نفس التوقيت.

ويدخل الزمالك مباراة سموحة محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز في إطار مواجهات الدوري، فيما يدخل الفريق السكندري لقاء الفارس الأبيض محتلا المركز السادس في جدول الترتيب بعد أن أستطاع الفريق حصد 28 نقطة خلال المواجهات السابقة. تشكيل الزمالك أمام سموحة: في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة امام الزمالك: في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.

قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.