/630128/مفيد-فوزي-عمرو-أديب--نمبر-وان-مع-الإعتذار-لمحمد-رمضان

قال الإعلامي مفيد فوزي، أنه يحب عمرو اديب وعماد الدين اديب، مشيرا إلى أن الاكثر موهبة والأصلح لإجراء حوارات مع الزعماء هو الإعلامي عماد الدين أديب.

عمرو أديب من أطيب القلوب

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي:” عمرو أديب من أطيب القلوب الحقيقية، ولو انا قولت ان عماد الدين أديب اكثر كفاءة في الحوارات السياسية، فعمرو اديب محترف حقيقي في فن التلفزيون، وعمرو اديب نمبر وان مع إعتزاري لمحمد رمضان”.

لا أحب صوت عمرو دياب

وقال الإعلامي مفيد فوزي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور إنه لا يحب صوت الفنان عمرو دياب ، فيما عبر عبر عن إعجابة بالفنان محمد حماقي قائلا:” مبحبش صوت عمرو دياب ولكن أحب حضوره الاجتماعي، واحب حماقي وحضوره الاجتماعي لأنه إنسان محترم”.

وأكد الإعلامي مفيد فوزي، إنه يحب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ولن يكون هناك خليفة له لأنه أمير الصياغة في الصحافة المصرية ولن يتكرر.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.