مفيد فوزي: الصحفي يحتاج 9 وشوش لكي ينجح

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يعيش في حياته بـوش واحد لمواجهة الناس، ويوجد وش أخر للغضب، مشيرا إلى أن الصحفي الناجح، يجب أن يعيش بـ9 وشوش في حياته.

عماد أديب أكثر موهبة من عمرو أديب

قال الإعلامي مفيد فوزي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور، أنه يحب عمرو اديب وعماد الدين اديب، مشيرا إلى أن الاكثر موهبة والأصلح لإجراء حوارات مع الزعماء هو الإعلامي عماد الدين أديب.

عمرو أديب من أطيب القلوب

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي:” عمرو أديب من أطيب القلوب الحقيقية، ولو انا قولت ان عماد الدين أديب اكثر كفاءة في الحوارات السياسية، فعمرو اديب محترف حقيقي في فن التلفزيون، وعمرو اديب نمبر وان مع إعتزاري لمحمد رمضان”.

لا أحب صوت عمرو دياب

وقال الإعلامي مفيد فوزي إنه لا يحب صوت الفنان عمرو دياب ، فيما عبر عبر عن إعجابة بالفنان محمد حماقي قائلا:” مبحبش صوت عمرو دياب ولكن أحب حضوره الاجتماعي، واحب حماقي وحضوره الاجتماعي لأنه إنسان محترم”.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.