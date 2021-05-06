/630131/الشوط-الأول-الزمالك-يتقدم-علي-سموحة-بهدفين-مقابل-هدف-فيديو

إنتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الزمالك، في لقاء الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

سجل الهدف الأول في المباراة الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية متقنة أرسلها شيكابالا من جهة اليسار قابلها بنشرقي برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان.

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جاء لرد السريع من الفريق الساحلي سموحة في الدقيقة 20 من عمر المباراة من خلال بن فريق القلعة البيضاء المعار لسموحة مصطفي محمد من خلال، ترميرة عرضية من أطهر الطاهر من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وصلت لعبد الكبير الوادي الذي مررها لمصطفى قتحي خارج منطقة الجزاء وسددها الأخير في أقصى الزاوية اليمنى داخل المرمى.

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رفض طارق حامد إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لينهي القول في الدقيقة 42 من عمر المباراة من خلال توغل أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لطارق حامد الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس الهاني سليمان الذي وقف ساكناً والكرة تمر لداخل الشباك.

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يدخل الفريقين لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة في الدوري، فمن ناحية الزمالك يريد الحفاظ علي الصدارة، ومن ناحية سموحة يريد تعديل مركزة في جدول الدوري للمركز الرابع.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة في المباراة:

في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.