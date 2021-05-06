/630132/حزين-منه-من-مفيد-فوزي-لعادل-إمام-إسأل-علينا-مفيش-وقت
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يوجد أحد ما زال مستمرا على عرش النجومية سوى الفنان عادل إمام.
عادل إمام متربع على عرش النجومية
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور، :"عادل إمام قاعد على عرش النجومية، وكنت أول من أجرى معاه حوار تيلفزيوني”.
وعبر الإعلامي مفيد فوزي عن حزنه من الفنان عادل إمام بسبب عدم سؤاله عليه موجها له رسالة:” أبقى إسأل يابني احنا جيل واحد مفيش وقت.
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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