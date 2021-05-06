مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24..أمير كرارة بقبضة قوات الأمن بسبب الأفيون

/630133/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-24أمير-كرارة-بقبضة-قوات-الأمن-بسبب-الأفيون

مسلسل نسل الأغراب حلقة 24، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بدايًة من صراخ عم مسعد بعد أن اُطلق النار على فاطمة -ريم سامي- بأمر من غفران الغريب -أمير كرارة- ومن ثم اجتمع الخلق من حولهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت عدم استقرار حالة ريم سامي بعد إطلاق النار عليها، ووقوع الخلافات بين أحمد مالك وأمير كرارة وابنه أحمد داش، فضلًا عن وقوع أمير كرارة في مأزق.

أحمد مالك يهدد أمير كرارة بعد أمره بقتل ريم سامي

دار المشهد التالي في سراية غفران الغريب، حيث يأمر ابنه سليم -أحمد داش- وحمزة -أحمد مالك بأن يتصالحا فبدأ الأخران يتعاتبان واقترح سليم على أخيه أن يقطعا الاثنان علاقتهما بفاطمة حتى ينتهى الخلاف بينهما، فقطع حديثهما دخول صالح رجل غفران الذي أخبره أن الأمر تم وقتلها، فصرخ حمزة فيها وهدده أن الحساب سيجمعهما بعد أن يدفن جثمانها.

نقل مسعد فاطمة إلى المشفى على الفور ودخلت إلى غرفة العمليات، وهو ينتظرها خارجًا يبكي ويدعي ربه أن ينجيها ولا يصيبها مكروه، فتحاول أحد الممرضات تهدأته وتسأله عن إذا كانت ابنته فيروي لها أنها بالنسبة له أكثر من ابنته بعد أن توفا والديها وتركها بالدنيا وحيدة.

ريم سامي في حالة حرجة داخل العناية المركزة

خرجت فاطمة من العمليات واستقرت بغرفة العناية المركزة، ولكن الطبيب أخبر مسعد أنها في حالة حرجة بعد أن نزفت كثيرًا، ومن ثم جاء عساف الغريب -أحمد السقا- وأخيه ديماري-محمد جمعة- ليطمئنا عليها واتقفوا أن لا يخبروا الشرطة بمن أطلق عليها، وبعدهما جاء حمزة وبدأ مسعد يرميه بالكلام مثل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته" و "اللي اختشوا ماتوا".

أمير كرارة في ورطة

أثناء اتفاق غفران وأخيه سعادة -محمد مهران- على خطتهم للتخلص من عساف "حرق سرايته واختطافه ومن ثم يظن الناس أنه مات دخل الحريق، بعدها يذهبوا إلى علي الغريب في مكتبه وأثناء تواجدهما هناك يتفاجئ الأخير بدخول جثة عساف عليه وبالتالي يكونوا بعيدًا عن الشبهات"، داهمت سرايته قوات الأمن بقيادة علي الغريب -محمد دياب- رئيس المباحث وألقى القبض عليه بتهمة زراعة الأفيون واحتجاز المزارعين رغمًا عنهم.

محمد دياب يحقق بحادث ريم سامي

أخبرت المشفى التي بها فاطمة الشرطة عن الحادث التي تعرضت له، فاتجه علي الغريب إلى هناك وحقق مع عساف ومسعد، كما سأل حمزة عن سبب تواجده بالمشفى وأخبره أنه يعلم بخناقته مع أخيه.

إدوارد ينتابه القلق خوفًا على أخيه من أمير كرارة

اتجهت بارة خادمة غفران وأخبرت جليلة -مي عمر- عن قبض علي على غفران الغريب بسبب أرض الافيون وحادث فاطمة، كما علم العمدة حسيب -إدوارد- بالأمر وانتابه القلق والخوف حول انتقام غفران من علي بعد أن القى القبض عليه.

لبث سعاة وسليم فضلًا عن رجال غفران وعمه محفوظ أمام مركز الشرطة يفكرون في طريقة لتخليص غفران من تهمة أرض الأفيون ومنهم من اقترح الهجوم على سيارة الترحيلات وأخذه ولكن سعادة رفض، وفي الجانب الآخر يحقق علي معه ولكن ينكر الآخر فعلته.

أحمد مالك يفتح النيران على أمير كرارة وأحمد داش

ذهب سليم إلى المشفى وأخبر أخيه حمزة بأن غفران بالحبس وظن أنه عندما يخبره بذلك سيهرول مسرعًا إليه، لكن الأخير أخاب ظنه وأبدى عدم اهتمامه كما هدده بأنه سيشهد عليه في قضية فاطمة، وأن هدفه الجديد هو إيذاءه هو ووالده، ومن ثم هاجم بعضهما ففصل بينهما عساف، وعندما غلط به حمزة رفع يده ليضربه فأمسكت بها جليلة وهددته أن اليد التي سترفع على أولادها ستقطعها، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 24 من مسلسل نسل الأغراب.