/630134/الشوط-الأول-الأهلي-لم-يحضر-بعد-والتعادل-السلبي-يسيطر-على-مباراة-الاتحاد

أطلق محمود البنا صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة ، والتى تجمع بين النادى الأهلى ، والإتحاد السكندري ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ، لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقامة على ملعب اسكندرية .

إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في محاولات غير محققة من الفريقين لإحراز هدف التقدم ، وينتظر جماهير الناديين شوط ثانى قوي بين حسام حسن نجم منتخب مصر السابق ، مدرب نادي الإتحاد السكندري ، وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي ،وذلك بسبب إحتفاظ كل مدرب بتغيرات نارية ، وأوراق رابحة على دكة كل فريق ستزيد من صعوبة المباراة .

ويدخل النادى الأهلى مباراته اليوم مع الإتحاد السكندرى ، و يحاول فيها الأحمرإستعادة هيبته بعد الخسارة القاتلة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، لتكون المرة الثانية التى يتعرض لها الفريق للخسارة في مسابقة الدورى المصرى ، ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 37 نقطة ، ويأـى في صدراة الجدول نادى الزمالك برصيد 41 نقطة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة ، عن طريق 19 مباراة خاضها الإتحاد.

تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام .

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي