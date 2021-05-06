إمام عاشور وأحمد عيد يؤازران الزمالك أمام سموحة..تفاصيل

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حرص إمام عاشور وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور مباراة الفريق أمام نظيره سموحة التي تقام حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي في المقصورة من أجل متابعة المباراة، ومؤازرة زملائهم من أجل تحقيق الفوز، ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد ٤١ نقطة من ١٩ مباراة ويسعى لتعزيز الصدارة في مواجهة سموحة اليوم. ودخل الأبيض المباراة بتشكيل مكون من : تشكيل الزمالك أمام سموحة: في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. في خط الهجوم : حميد أحداد. فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل الفريق أمام الزمالك في لقاء اليوم في الدور العشرون من الدوري. تشكيل سموحة امام الزمالك: في حراسة المرمي: الهاني سليمان. في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا. في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي. في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي. القناة الناقلة للمباراة: تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء، علي قناة أون تايم سبورت إتش دي تو، بتعليق صوتي حاتم بطيشة.

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