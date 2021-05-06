/630137/ياسمين-عبد-العزيز-و-أحمد-العوضي-يحتفلان-بزفافهما-فيديو

دوت الخليج يرصد حفل زفاف النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مؤشر البحث العالمي "جوجل".

حفل زفاف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

طرح المطرب الشعبي عمر كمال مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر فيه الثنائي ياسمين عبد العزيز والعوضي وهما يرقصان بين صناع العمل على غناء كمال، وعلق الأخير قائلًا: "خلصنا تصوير المسلسل.. وعملنا فرح بجد".

وكانت عبدالعزيز على أتم استعداد كعروس، حيث شهدت الحلقة 23 من مسلسل اللي ملوش كبير حفل زفاف "غزل" التي تجسد شخصيتها النجمة ياسمين عبد العزيز و "سيف الخديوي" الذي يلعب دوره أحمد العوضي، فارتدت فستان زفاف من تصميم هاني البحيري تناسب مع الأحداث، بينما حضر العوضي ببدلة سوداء لاقت مع شخصية الخديوي.

عمر كمال يحيي حفل زفاف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأحيا المطرب الشعبي عمر كما حفل زفافهما ضمن أحداث المسلسل بغناء أغنية "الخديوي حيطة سد"، و أغنية "اللي ملوش كبير"، وعلق بعدها ساخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "لما متعملش فرح في الحقيقة.. بس يشاء القدر تعمله على حساب المنتج".

ويعد مسلسل"اللي ملوش كبير" العمل الثاني الذي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كنجوم فن حيث التقيا في رمضان 2019 من خلال مسلسل"لآخر نفس"، بينما هو الأول الذي يجمع بينهما كزوجين.

كواليس مسلسل اللي ملوش كبير

تتسارع أحداث مسلسل "اللي ملوش كبير" في إطار دراما اجتماعية رومانسية مشوقة ومفارقات غريبة تصل إلى حد الأكش والمطارادات، ويضم عدد كبير من النجوم بخلاف ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، منهم خالد الصاوي، عايدة رياض أحمد الرافعي، دينا فؤاد، فتوح أحمد، محمود حافظ، إيمان السيد وأحمد سعيد عبد الغني، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.