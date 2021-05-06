صور .. سفير مصر فى باريس يلتقى ممثلى شركات السياحة الفرنسية 

جدة - نرمين السيد - عقد علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، لقاءً مع ممثلى شركات السياحة الفرنسية المتخصصة فى السوق المصرى، حيث استعرض الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للسائحين الأجانب على أراضيها خلال جائحة الكورونا.





وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مع الحاضرين حول التحديات التى فرضتها الجائحة على حركة السياحة والطيران فى العالم أجمع، كما تناول النقاش سُبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية فى السوق الفرنسى.

كما عرض السفير علاء يوسف خلال اللقاء الاكتشافات الأثرية فى الفترة الأخيرة، وسلسلة الفعاليات والمزارات الثقافية والسياحية المهمة التى تعتزم مصر إطلاقها خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير الذى سيكون من أكبر متاحف العالم.

وتحدث كذلك عن الولع الفرنسى بالحضارة المصرية، حيث يقصد السائح الفرنسى مصر لزيارة الأماكن التاريخية والثقافية وللاستمتاع بالمزارات السياحية على شواطئ البحر الأحمر، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة الحوار البنّاء بين السفارة والوكلاء السياحيين خلال الفترة المقبلة للوقوف على شواغلهم وتذليل جميع الصعوبات من أجل تعزيز التدفق السياحى من السوق الفرنسى.