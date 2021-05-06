وفاة مدير الديوان البابوى بعد صراع مع المرض

جدة - نرمين السيد - وستقام صلوات الجناز بكنيسة السيدة العذراء بالقطامية. ونعى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافى القبطى الأرثوذكسى وقناة مى سات، وأسرتا المركـز الثقـــافـى القبطى الأرثوذكسى وقناة مى سات الدكتور هانى كميل، طالبا نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.

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