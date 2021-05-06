وزير الأوقاف يدعو : اللهم ارفع الوباء والبلاء عن مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى دعائه: "اللهم اجعل مصر فى أمانك وضمانك وارفع اللهم البلاء عن البلاد والعباد وارحمنا يارحيم، واعف عنا ياعفو واعتق رقابنا من النار". وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى، وتطبيق كل تعليمات الوزارة فيما يتصل بتنظيم العمل فى المساجد والحفاظ على الإجراءات الوقائية فيها.

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