لمدة 5 أيام.. غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى باتجاه ميدان الرماية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق "المتحف الكبير"، ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق "القاهرة - إسكندرية الصحراوى" وتحديدآ فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى.





وأوضحت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، أن الشركة ستقوم باستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق "القاهرة - إسكندرية الصحراوى" أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندس كار وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 8 صباح غد الجمعة حتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

من جانبه، أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وهى أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى أو الصعود أعلى الطريق الدائرى يكون خط سيرها على النحو التالى :

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب 300م ثم الدخول يمينا اتجاه شارع البرنسيسة .

- السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع أنور السادات .

- ثم السير يسارًا بشارع أنور السادات وصولآ حتى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى مره أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدى إلى أعلى الطريق الدائرى.

وأشار محافظ الجيزة بأن الشركة المنفذة قامت باتخاذ كل إجراءات الأمن الصناعى من خلال تركيب "محددات فوسفورية وطواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكشافات ضوئية " إلى جانب ذلك فقد تم تركيب كل اللوحات الإرشادية الدالة على اتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدى المركبات وضمان سلامتهم وتفادى حدوث اى تكدسات مرورية.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية، وأهابت المحافظة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.