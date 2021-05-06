كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الانتظار في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات.

جاء ذلك خلال لقاءها مع طارق عامر،محافظ البنك المركزى،اليوم الخميس، بمقر البنك المركزى. حيث وجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لمحافظ البنك المركزي لمساهمة البنك ودعمه الدائم للقطاع الصحي بداية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية نحو 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع.

وأشار مجاهد إلى دور البنك المركزي في دعم القطاع الصحي، حيث تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1،4 مليار جنيه، إضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1،387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”وزيرة الصحة”: انخفاض قوائم الانتظار من 400 يوم لـ17 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.