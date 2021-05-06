الزمالك يتقدم على سموحة 2 / 1 فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وسموحة بتقدم الاول بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة العشرين للدورى.

بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين تعادل مصطفى فتحى لسموحة، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي محمد عواد.

الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي و شيكابالا و أشرف بن شرقي.

الهجوم : أحمد زيزو و حميد أحداد.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالى:

حراسة المرمى :الهانى سليمان.

خط الدفاع : شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر.

خط الوسط : محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم : ديريك نيسيبامبى.

بدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض، حيث قام لاعبو الزمالك ببناء الهجمات بادله هجوم منظم من لاعبى سموحة عن طريق مصطفى فتحى العقل المفكر للموج الأزرق، وأحمد عبد القادر الذى أضاع هجمة من انفراد كامل فى الدقيقة العاشرة من الشوط الأولى بعدما استلم كرة زميله مصطفى فتحى داخل منطقة الجزاء وقام بتخطى محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وأودعها بجانب القائم الأيمن لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك وسط اندهاش الجميع.

فى الدقيقة 16 يسدد شريف رضا ظهير أيمن سموحة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد بنجاح، بعدها بدقيقة يقوم شيكابالا صانع ألعاب الزمالك بعمل تمريرة سحرية من الجانب الأيسر على رأس المغربى أشرف بن شرقى الذى يضعها قوية فى مرمى حارس سموحة الهانى سليمان معلنا هدف التقدم لأبناء ميت عقبة.

وفى الدقيقة 20 استطاع مصطفى فتحى إدراك هدف التعادل لسموحة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء يفشل محمد عواد فى التعامل معها ، بعدها يحاول لاعبو الزمالك صناعة بعض الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم من جديد قابله دفاع محكم من لاعبى سموحة.

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول يشن لاعبو الموج الأزرق عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى الزمالك بفضل تحركات الثنائى المتحرك مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد مدافع وسط الزمالك من إحراز الهدف الثانى لفريقه من تمريرة سحرية لأشرف بن شرقى قابلها طارق حامد بتسديدة قوية على يمين الهانى سليمان معلنا هدف السبق لفريقه .

تهدأ المباراة فى الدقائق المتبقية من الشوط لرغبة لاعبى الزمالك فى إنهائه بهذه النتيجة حتى أطلق محمد الحنفى حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.