الأهلي يعزز تقدمه على الاتحاد السكندري فى الدقيقة 55 بقدم أفشة (فيديو)

أحرز محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري اليوم الخميس والتي تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد في الدفاع، عمرو السولية، اليو ديانج، أفشة، حسين الشحات في الوسط، صلاح محسن، مروان محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

و أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل الفريق الذي سيواجه الأهلي بعد قليل في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمي محمد صبحي، وفي الدفاع داميون لوي ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدي وعبد السميع وايمانيول اوكوي.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من 17 مواجهة. فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعها من 19 مباراة.