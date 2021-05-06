/630136/بانون--يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-شباك-الاتحاد-السكندري-فيديو

سجل بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كل فريق في الحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني من الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بعد الهزيمة من غزل المحلة في بهدف نظيف ،بينما يدخل الإتحاد السكندري مباراة المارد الأحمر في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة .

وأنطلقت المباراة بين الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين على القناة الأولى للشبكة على أن تنقل القناة الثانية للمجموعة لقاء الزمالك وسموحة في نفس التوقيت.

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .

أهداف الأهلي و الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى كالتالى :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة الإتحاد كلا من : علي لطفي، أحمد رمضان، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد شريف، وليد سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد".

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، ومروان محسن ومحمد شريف ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.