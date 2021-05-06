/630138/هل-يغيب-بدر-بانون-عن-مباراة-الزمالك-القادمة

أحرز النجم المغربي بدر بانون لاعب النادى الأهلى هدف التقدم للأحمر عن طريق ضربة جزاء ، وبعد الهدف يحصل مداف القلعة الحمراء على إنذارمن حكم المباراة محمود البنا ، وبهذا أصبح في حصيلته إنذارين فقط وليس 3 بطاقات صفراء ، الأمر الذي يبرر أن اللاعب يحق له المشاركة في المباراة القادمة أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

يواجه النادى الأهلى الإتحاد السكندرى ، و يحاول فيها الأحمرإستعادة هيبته بعد الخسارة القاتلة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، لتكون المرة الثانية التى يتعرض لها الفريق للخسارة في مسابقة الدورى المصرى ، ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 37 نقطة ، ويأـى في صدراة الجدول نادى الزمالك برصيد 41 نقطة. تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام. تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي حراسة المرمى: محمد صبحي في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم في الهجوم: إيمانول أكوي . وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، ومروان محسن ومحمد شريف ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

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