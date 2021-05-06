موعد انطلاق فيلم الخطة العايمة على منصة شاهد.. تعرف على التفاصيل 

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أعلن الفنان الكوميدي علي ربيع طرح فيلمه الذي يحمل اسم الخطة العايمة على منصة شاهد VIP الرقمية في عيد الفطر المبارك، بعد أن عُرض في دور السينما خلال العام المنقضي 2020.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم "الخطة العايمة" على منصة شاهد VIP، بعد أن حقق إيرادات مذهلة منذ اليوم الأول من عرضه بدور السينما.

فيلم الخطة العايمة على شاهد VIP

طرح ربيع البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق مشوقًا جمهوره قائلًا: "انتظروا فيلم الخطة العايمة على شاهد في العيد إن شاء الله".

كواليس فيلم الخطة العايمة

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" في إطار كوميدي خفيف حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أي خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة فيلم "الخطة العايمة" إلى جانب علي ربيع، محمد عبد الرحمن، غادة عادل، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، إيمان سالم، محمد فاروق شيبا، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال علي ربيع الدرامية

من الجدير بالذكر أن الفنان علي ربيع يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل أحسن أب، ويشارك في بطولته بخلاف ربيع، سامي مغاوري، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، أحمد فتحي، جيهان خليل، مراد مكرم، خالد عليش، عماد رشاد ويوسف إيهاب، من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

تتناول أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، قصة أب يحاول جاهدًا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله مع أسرته، وتقع له العديد من المفارقات.

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب

يُعرض مسلسل أحسن أب على فضائية قنوات "الحياة" في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 صباحًا.