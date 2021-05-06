مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24..مفاجأة تنتظر ياسمين عبدالعزيز بعد زواجها

/630144/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-24مفاجأة-تنتظر-ياسمين-عبدالعزيز-بعد-زواجها

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24، شهدت الحلقة انتقام قدرية "دينا فؤاد" من الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي خاصة بعد زواجه من غزل "ياسمين عبدالعزيز"، الأمر الذي جعلها توافق على الزواج من رفعت الذهبي "خالد سرحان".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24 التي شهدت العديد من التفاصيل النارية بعد زواج ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24

وقع شجار بين الخديوي ورفعت بسبب زواجه من قدرية، وتوعد الخديوي له ان يكون موته علي يديه، ثم ينظر لقدرية ويخبرها بأنه تأكد انه كان على حق عندما رفض أن يعود لها مرة اخرى بعد ان ركعت على رجليه ليوافق على الرجوع لها.

اخبر رفعت قدرية انه يعلم أن زواجها منه لغرض ما وهو الرد على ما فعله الخديوي بها، وليس حباً له ويخبرها ان غدًا سيكتب كتابه عليها ويأخذها للعيش معه في بيته، لتندم قدرية على ما فعلت بنفسها وتبدء في اللوم عليها.

فرحة غزل بزاجها من الخديوي

أعربت غزل، لوالدتها عن قمة سعادتها بعد الزواج من الخديوي وعن مدى شعورها بالفرق بين العيش مع رجل في حب وود والعيش مع اخر يضربها ويهينها، ثم يعود الخديوي للمنزل ليجد غزل قامت بتجهيز عشاء رومانسي له على أضواء الشموع. اتصدمت غزل في صديقتها نادين "دنيا عبدالعزيز" بعدما علمت زواجها من طليقها عابد تيمور "خالد الصاوي" ونشرت ذلك على البروفايل الخاص بها علي الفيس بوك، لتدخل غزل في حالة من التساؤلات عن كيف ومتى تم ذلك دون علمها او شعورها بشيء غريب يحدث في غيابها، ليهدئها الخديوي وينصحها ان لا تشغل رأسها بهم.

وتنتهي الحلقة 24 من مسلسل اللي مالوش كبير بظهور عابد في غير حالته الطبيعية حيث سيطر عليه الحزن والندم بعد غياب غزل عنه وزواجها من آخر، فينظر في المرآه ويبدء الكلام مع نفسه، معترفًا بحبه لغزل والندم على عدم اظهار حبه لها بالقدر الكافي فكان يضربها كثيرًا ما جعلها تنفر منه وتطلب الطلاق، ثم يتجه لمائدة العشاء ليتلقى فجأة رصاصة في رأسه.