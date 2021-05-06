/630146/بيراميدز-يقرب-وادي-دجلة-من-الدرجة-الثانية-بعد-سحقه-بثلاثية

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، ليعزز الفريق السماوي إنفراده بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 34 في المركز الثالث من الدوري المصري الممتاز من أصل 20 مباراة خاضها الفريق السماوي، بينما توقف وادي دجلة عند النقطة 16 في المركز السابع عشر من الدوري المصري الممتاز. تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة بالدوري حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد خط الهجوم: جون أنطوي فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه. تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة وكان بيراميدز قد دخل مباراة وادي دجلة بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - دييجو رولان. ودخل وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف. خط الدفاع : إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - إيهاب المباركي. خط الوسط : محمد رضا - أحمد مجدي - أحمد سعيد - حسام عرفات - جورجينو. خط الهجوم : أحمد شريف. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من : أحمد ميهوب - محمد جمال - صلاح أمين - محمد عبدالعاطي - إبراهيم عايش - أحمد عاطف - ألكسندر - رامز مدحت - كريم الدبيس.

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