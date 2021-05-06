/630147/غزل-المحلة-خامس-الدوري-بعد-الفوز-على-إنبي-بهدف-نظيف

حقق غزل المحلة فوزا هاما على حساب إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المحلة ضمن مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز ، ليقفز زعيم الفلاحين للمركز الخامس بعد تحقيق إنتصارين متتالين عقب الفوز على الأهلي في المباراة السابقة بهدف نظيف.

ورفع غزل المحلة رصيده لنقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري بعد خوض 20 مواجهة في الدوري بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري ، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 27 في المركز التاسع بالجدول.

تشكيل غزل المحلة وانبي في الدوري

ودخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: رامى صبرى ، إبراهيم القاضي ، مصطفى شلبى ، على فوزى

خط الوسط: مهاب ياسر ، جون أويوكا ، أحمد العجوز ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك

الهجوم: دينو بيتر

تشكيل غزل المحلة في الدوري الممتاز

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع: أحمد عيد ، محمد فتح الله ، فتحي مبروك ، هشام بلحة

خط الوسط: أحمد الشيخ ، يحيي حامد ، بسام ماهر ، أحمد عادل

خط الهجوم: إسلام فؤاد ، عبده يحيي.