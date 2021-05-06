/630148/الاختيار-2-الحلقة-24-محاولة-اغتيال-السيسي-باستراحة-المعمورة-واستشهاد-المنسي

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24، استهلت الأحداث بعودة التنظيم الإرهابي إلى مكان اختبائهم بعد أن داهموا منطقة مربع البرث جنوب رفح، وبدأ يتبادلا الحديث حول تمكنهم من قتل أحمد المنسي أم لا، وعدم توقعهم بمهاجمة أبطال ملحمة البرث لهم بهذه القوة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت أحداث مثيرة بدايًة من استشهاد ضباط كتيبة 103 وحتى خروج قوات الأمن في مأمورية الواحات.

استشهاد العقيد أحمد المنسي

أذاعت النشرة الإخبارية استشهاد وإصابة 25 من أبطال القوات المسلحة بالكتيبة 103 وعلى رأس الشهداء قائد الكتيبة الشهيد أحمد صابر المنسي، فضلًا عن مقتل أكثر من 40 تكفيري.

تبادل ضابط الأمن الوطنى يوسف الرفاعي -أحمد مكي- الحديث مع أحد زملاءه بالعمل أثناء تواجدهم بالمكتب حول أخلاق الشهيد أحمد المنسي وحب واحترام البدو له، كما أعرب يوسف عن حزنه بعدما رأى أولاده وهم يودعونه.

فشل عملية تفجيرية بمنطقة المعادي

توصلت قوات الأمن إلى معلومات جديدة في عملية محاولة اغتيال النائب العام، وضبطوا أحد العناصر التكفيرية قبل إتمامه عملية تفجيرية بالمعادي وأطلقوا عليه رصاصة استهدفت رجله أثناء هروبه.

أبو عمر المهاجر في طريقه إلى الوادي

أثناء تحرك حاتم واسمه الحركي أبو عمر أمير إحدى التنظيمات الإرهابية ورجاله في طريقهم إلى الحدود المصرية لينفذ عمليات اغتيالية في منطقة الوادي تعرضوا إلى رصد من طائرات قوات الأمن ونُفذت موادهم الأساسية فتمركزوا في وسط الصحراء الغربية وطلبوا معونة من أحد معارفهم.

قوات الأمن تنجح في إحباط خطة اغتيال الرئيس

حقق يوسف مع العنصر التكفيري أثناء تواجده بالمشفى وعلم منه أن شخص يدعى عمار خطط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيس، ومن ناحية أخرى حقق زكريا مع أحد المورطين بنفس العملية واستدل منه على العنوان الذي سيتم تنفيذه عملية اغتيال الرئيس من خلاله، وأخبر قائده اللواء مراد بهذه المعلومات للتدخل وإيقاف العملية.

جماعة الإخوان تفشل في اغتيال السيسي

تناول الإعلامي عمرو أديب موضوع اغتيال الرئيس وعرض فيديو وصورًا لاستراحة المعمورة بالإسكندرية التي كان سيتردد إليه الرئيس وإحدى الشقق السكنية الموجهة لهذه العمارة والتي استخدمها الإرهابيين في "لواء الثورة" التابع لجماعة الإخوان في مراقبة ورصد الاستراحة ومن ثم اغتيال الرئيس.

قبضت قوات الأمن على السمكري المتورط في تصنيع عربات المتفجرات، وحقق معه يوسف، فأخبره الأخير أنه كان ينتظرهم حتى يخلص من كابوس حبل المشنقة وأنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسترد حق ابنه الذي توفى في مظاهرات رابعة، وحاول أن يرتد عن الأمر لكن الإرهابيين كانوا لن يتركوه.

عمر القاضي يعرب عن رغبته في الاستشهاد

في إطار كوميدى اجتمع القاضي وعلي يونس وشوشه وأحد الضباط وبدأ يتحدثان عن الاستشهاد وحبهما في الخدمة بسيناء لإرجاع حق الشهيد منسي.

نجحت قوات الأمن في القبض على شخص يدعى سيد، واعترف أنه ينقل معونان من القليوبية إلى الواحات لعناصر تنظيم القاعدة بإمارة حاتم، وأنهم يخططون إلى إعلان كرداسة ولاية إسلامية.

أسماء أبو اليزيد على وشك الإنجاب

أثناء تواجد يوسف الرفاعي وزكريا يونس بالمكتب يعملان، تلقى الأخير مكالمة هاتفية من زوجته نادية -إنچي المقدم- تخبره فيها أن عليا -أسماء أبو اليزيد- على وشك الولادة وطلبت منه أن يخبر يوسف لأنه لا يجيب على هاتفه، وعندما علم هرول مسرعًا إليهما.

مأمورية الواحات

أخبر المقدم أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- اللواء مراد بأمر تنظيم القاعدة، وطلب منه إذن لمداهمتهم والقبض عليهم فأعطاه الأخير توجيه المأمورية، وانطلق هو ومجموعة كبيرة من الضباط منهم المقدم عبد الباسط وأحمد جاد إلى منطقة الواحات، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2.