/630149/الأهلى--يعود-بثنائية-في-مرمى-الإتحاد-السكندري
إنتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلى ، ونظيره الإتحاد السكندري ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ، لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بفوز النادى الأهلى بنتيجة 2-1 .
أحرز هدف الأهلى الأول في الدقيقة الـ 49 عن طريق ضربة جزاء بأقدام المغربي بدر بانون ، ليحقق التقدم للمارد الأحمر ،ويعزز محمد مجدى أفشة النتيجة ويحرز الهدف الثانى في الدقيقة 54 .
ويحرز محمد الصباحي الهدف الأول للإتحاد السكندرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، لتنتهى المباراة بهدفين للمارد الأحمر مقابل هدف لأصحاب الأرض .
دخل النادى الأهلى مباراته اليوم مع الإتحاد السكندرى ، في محاولة ناجحة لإستعادة هيبته بعد الخسارة القاتلة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، لتكون المرة الثانية التى يتعرض لها الفريق للخسارة في مسابقة الدورى المصرى ، ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة ، ويأتى في صدراة الجدول نادى الزمالك برصيد 44 نقطة.
تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه
خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات
خط الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام .
تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي
حراسة المرمى: محمد صبحي
في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي
في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم
في الهجوم: إيمانول أكوي
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