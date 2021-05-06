/630149/الأهلى--يعود-بثنائية-في-مرمى-الإتحاد-السكندري

إنتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلى ، ونظيره الإتحاد السكندري ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ، لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بفوز النادى الأهلى بنتيجة 2-1 .

أحرز هدف الأهلى الأول في الدقيقة الـ 49 عن طريق ضربة جزاء بأقدام المغربي بدر بانون ، ليحقق التقدم للمارد الأحمر ،ويعزز محمد مجدى أفشة النتيجة ويحرز الهدف الثانى في الدقيقة 54 .

ويحرز محمد الصباحي الهدف الأول للإتحاد السكندرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، لتنتهى المباراة بهدفين للمارد الأحمر مقابل هدف لأصحاب الأرض .

دخل النادى الأهلى مباراته اليوم مع الإتحاد السكندرى ، في محاولة ناجحة لإستعادة هيبته بعد الخسارة القاتلة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، لتكون المرة الثانية التى يتعرض لها الفريق للخسارة في مسابقة الدورى المصرى ، ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة ، ويأتى في صدراة الجدول نادى الزمالك برصيد 44 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام .

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي