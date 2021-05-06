خطر السلالة الهندية يقترب.. إكتشاف مُصاب فور وصوله مطار القاهرة «تفاصيل»

/630150/خطر-السلالة-الهندية-يقترب إكتشاف-مصاب-فور-وصوله-مطار-القاهرة-تفاصيل

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، من الكشف عن راكب هندي قادم على متن الخطوط القطرية مصاب بفيروس كورونا.

الكشف عن مصاب هندي

وقامت سلطات الحجر الصحي اليوم الخميس بمطار القاهرة بإستخدام جهازا لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، الذي نجح في اكتشاف إصابة راكب هندي فور وصوله على الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على الرحلة نفسها التي وصل عليها.

هذا ويتم الإستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار كورونا، وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.