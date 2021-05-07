محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان قرار تنفيذ غلق المحلات

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، باللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، خلال الجولة التفقدية التى قام بها لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهى، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين.





وأشاد المحافظ بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم .

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