المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض الحلقة 25 من "الاختيار 2" غدًا بدون إعلانات

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة 25 رمضان بدون إعلانات.
و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية و التي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر و تجيء تلك الحلقة لتشمل احداثا هامة ينتظرها المشاهدين و لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.
و يعرض مسلسل "الاختيار 2" علي قناة ON في العاشرة مساءاً و هو أحد الأعمال التي انتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية و يحقق اعلي المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم و ضيوف الشرف و من بطولة كريم عبد العزيز و احمد مكي و سيناريو هاني سرحان و من إخراج بيتر ميمى
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